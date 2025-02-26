اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتجميع معدات الدواجن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:06 مساءً - وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع “الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن) ، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ، بإجمالي استثمارات 3.3 مليون دولار، وذلك لإقامة مشروع يستهدف تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، على مساحة 9800 متر مربع، بما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية إحدى المناطق الواعدة في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، حيث تتميز بقربها من الأراضي الزراعية الخصبة وشبكة النقل والموانئ، مما يسهل وصول المواد الخام والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وقال إن المنطقة تستطيع أن تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وكذا التصنيع الزراعي، كما توفر بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الغذائية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية، مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف جمال الدين، أن هذا المشروع يعكس التزام اقتصادية قناة السويس بتوطين صناعة معدات الدواجن توفيرًا لنفقات الاستيراد من الخارج، وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في دعم سلاسل الإنتاج المحلي، حيث يوفر هذا المشروع حلولًا متكاملة لمزارع الدواجن من خلال تجميع وتصنيع المعدات بأحدث التقنيات، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، كما يمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التصنيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أوضح أيمن السعيد، مدير الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن، بعد خبرة تمتد لأكثر من 46 عامًا في هذا المجال، نؤمن بأن الوقت قد حان لتحقيق حلم استمر لأكثر من عشر سنوات، وهو أن تصبح مصر المركز الرائد في تطوير، وتوطين، وتأمين صناعة الدواجن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال أحدث التقنيات الحديثة وبتكاليف مناسبة لمنتجي الدواجن، وفي ظل الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من المنطقة الاقتصادية، سنعمل بكل جهد لتحقيق هذا الحلم والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصرنا الحبيبة ولجميع أشقائنا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين.

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جدير بالذكر، أن مشروع “الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن” هو المشروع رقم 13 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وهو ثاني مشروعاتها في مجال الصناعات الغذائية بعد مشروع شركة “ساراي” التركية، ليصبح بذلك إجمالي مشروعات منطقة القنطرة غرب الصناعية 13 مشروعًا بإجمالي استثمارات 514.3 مليون دولار.