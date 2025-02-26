مال وأعمال

وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع…

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  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 1/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 2/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 3/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 4/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 5/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 6/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 7/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 8/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 9/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 10/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 11/12
  • وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: إعداد دراسة تفصيلية عن نقل تبعية مصانع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:06 مساءً - وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ممثلي شعبة مستحضرات التجميل، بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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وشدد الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

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واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.

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وأشار ممثلو الشعبة، إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة،

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وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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