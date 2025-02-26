مال وأعمال

سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث…

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  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 1/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 2/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 3/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 4/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 5/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 6/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 7/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 8/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 9/12
  • سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… 10/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك الجزائرية توقع عقدا جديدا مع سينوبك الصينية للبحث… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:18 صباحاً - سي إن بي سي_ وقعت شركتا سوناطراك الجزائرية وسينوبك الصينية، اليوم الثلاثاء، على عقد جديد للمحروقات بصيغة تقاسم الإنتاج في محيط حاسي بركان الشمالي الواقع بين ولايتي ورقلة والمنيعة الجزائريتين.

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جاء توقيع العقد الجديد بعد مفاوضات جرت في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين الشركتين في الثالث من مارس 2024، بحسب بيان من شركة سوناطراك يوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى أن الشركتين الجزائرية والصينية ملتزمان، من خلال هذا العقد، بتنفيذ برنامج أعمال أولي للبحث والتقييم بهدف تثمين وتطوير المحروقات في محيط حاسي بركان الشمالي المتواجد على بعد 80 كيلومتراً من حاسي مسعود.

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ووفقاً للبيان، يُقدر إجمالي الاستثمار المخصص لتنفيذ برنامج الاستكشاف والتطوير بهذا الموقع حوالي 850 مليون دولار.

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وتتواجد شركة سينوبك في الجزائر منذ العام 2002، وتعمل بالشراكة مع سوناطراك في مكمن زارزيتين، بهدف زيادة معدل استرجاع احتياطات النفط الخام، بحسب بيان الشركة الجزائرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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