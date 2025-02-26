مال وأعمال

معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318…

0 نشر
0 تبليغ

  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 1/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 2/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 3/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 4/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 5/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 6/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 7/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 8/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 9/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 10/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 11/12
  • معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:18 صباحاً -  وكالات_ كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت لأول مرة منذ عام 2020، حيث بلغ رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

predco_adv_2021

وسجل الدين العالمي زيادة بمقدار 7 تريليونات دولار، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي شهدتها عام 2023، التي أشعلتها توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى موجة من الاقتراض.

E-Bank

وحذر معهد التمويل الدولي من أن المراقبين الماليين قد يضغطون على الحكومات في حال استمرار العجز المالي المتزايد، وفق «».

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وأشار التقرير إلى أن «التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية – خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديدة الاستقطاب – كان سمة بارزة للسنوات الأخيرة».

AYADY
Contct_90-728

وأضاف المعهد أن ردود فعل السوق على السياسات المالية في المملكة المتحدة كانت السبب وراء إنهاء ولاية رئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، بينما أطاحت ضغوط مماثلة في فرنسا برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهو مؤشر يعكس قدرة الحكومات على سداد ديونها – إلى 328 في المائة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، في ظل استمرار مستويات الدين الحكومي المرتفعة التي وصلت إلى 95 تريليون دولار، مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الدين هذا العام بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وحالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، حذر معهد التمويل الدولي من أن الدين الحكومي قد يرتفع بمقدار 5 تريليونات دولار في 2025، خاصة في ضوء الدعوات لزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا والتحفيز المالي.

الأسواق الناشئة تواجه تحديات إعادة التمويل

وكانت الأسواق الناشئة مسؤولة عن نحو 65 في المائة من نمو الدين العالمي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يضغط هذا الاقتراض، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تمويل ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار هذا العام، على قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن 10 في المائة من هذه الديون بالعملة الأجنبية، ما قد يؤدي إلى صعوبات في إعادة تمويلها في حال تصاعد التوترات التجارية أو مواجهة تحديات في السيولة. كما أضاف أن قرار إدارة ترمب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية قد يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول النامية.

فيما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الظروف تعزز من أهمية تعبئة الإيرادات المحلية في الدول النامية لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي إلى 318… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا