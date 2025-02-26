نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% بسبب بيانات سلبية ومخاوف من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:18 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط بأزيد من 2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند التسوية، إلى أقل مستوى خلال شهرين تزامناً مع أنباء اقتصادية سلبية أمريكية وألمانية، بالإضافة إلى مخاوف بشأن خطط رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لفرض تعرفات جمركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.35% إلى 73.02 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.77 دولار أو 2.50% لتسجل عند التسوية 68.93 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وحقق برنت بذلك أقل سعر إغلاق منذ 23 ديسمبر، بينما أغلق الخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 10 ديسمبر.

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات في الولايات المتحدة عن انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين بأسرع وتيرة خلال ثلاثة أعوام ونصف في شهر فبراير مع زيادة توقعات التضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة في ظل المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية التي يعمل ترامب على تطبيقها على الواردات من الخارج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكر محللون أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي تسببت في مخاوف لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع التضخم.

التعرفات الجمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك المقرر أن يبدأ تفعيلها في رابع أيام الشهر المقبل ستدخل حيز التنفيذ “في الموعد المحدد”، بحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي يوم الاثنين، رغم جهود الجارتين لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود مع الولايات المتحدة وتهريب مخدر الفنتانيل.

وتزامن ذلك مع صدور أنباء سلبية من ألمانيا، والتي ألقت بظلالها أيضاً على أسعار النفط، حيث كشفت بيانات جديدة عن انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% على أساس فصلي خلال الربع الرابع من العام 2024.

أحد العوامل المؤثرة أيضاً في أسعار الخام، اتفاق السلام المحتمل بين موسكو وكييف والمتوقع أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط مع عودة صادرات روسية، خاضعة في الوقت الحالي لعقوبات أميركية، إلى الأسواق.

ويأتي ذلك وسط توقعات لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بأن يصل إنتاج النفط الروسي خلال العام الجاري إلى نحو 10.45 مليون برميل يومياً مقابل 10.53 مليون برميل خلال 2024.