مال وأعمال

كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد…

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  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 1/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 2/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 3/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 4/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 5/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 6/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 7/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 8/9
  • كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريم بدوي يزور الفجيرة لاستكمال مذكرة مذكرة تفاهم لتوريد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى إمارة الفجيرة ، وكان في استقباله الأمير حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز.

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جاء ذلك في إطار التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين. وتلبية للدعوة الكريمة من حكومة الفجيرة.

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وتناول اللقاء بحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة وحكومة جمهورية مصر العربية في أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين.

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كما استعرض اللقاء الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في إنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول، بما يسهم في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول المنتجات البترولية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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