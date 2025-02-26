تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4155 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 جنيهات ليسجل عيار 21 مستوى 4155 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 33 ألف و 240جنيهًا.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2939 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها أمس، مع استمرار ارتفاع الطلب نتيجة مخاوف الحرب التجارية.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4749 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3561 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2770 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، واختتم حول 4165 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2935 دولارًا، ولامست مستوى 2956 دولارًا، واختتمت حول 2951 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت بعض التعثر خلال تعاملات اليوم، مع حالة الارتباك التي أحدثتها خطط دونالد ترامب الجمركية، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين عند 2956 دولارًا، بفعل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط تزايد حالة عدم اليقين مع مخاوف الحرب التجارية.

وارتفعت قيمة الذهب بنحو 12% منذ بداية عام 2025، حيث يُعزى تحرك الأسعار الأخير إلى حد كبير إلى التغييرات الرئيسية في السياسة التجارية التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أدى الموقف العدواني للإدارة تجاه التجارة الدولية إلى إحداث حالة من عدم اليقين في السوق، حيث هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية على كل من الحلفاء والخصوم.