نعرض لكم الان تفاصيل خبر فولكوف الهندية تقيم مصنع للصناعات المعدنية في مصر باستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:10 مساءً - قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاقية إنشاء أولى مشروعات منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية “وادي التكنولوجيا” التابعة للهيئة، مع شنماي كومار ساهو، رئيس شركة FerroGenesis الهندية لسيليكا المنجنيز.

وتستهدف الاتفاقية إنشاء مصنع Ferro Genesis التابع لشركة فولكوف الهندية؛ وذلك لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، باستثمارات 5 ملايين دولار.

يقام المشروع، على مساحة 35 ألف م2 ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ويأتي ضمن ثلاثة مشروعات بقطاع الصناعات المعدنية لشركة فولكوف مرتقب توقيعها خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار، وذلك في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء كأولوية رئيسية لها تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بهذا المشروع الذي يمثل نقطة انطلاق الاستثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية “وادي التكنولوجيا” في سيناء أرض الفيروز التي تعكس حرص الهيئة على تنمية هذه المساحة الغالية من أرض الوطن؛ حيث تساهم الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها الهيئة خلال الثلاثين شهرًا الماضية والجولات الترويجية الخارجية التي تؤتي ثمارها في توطين الصناعة في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة.

ولفت أن تلك الجهود تكللت بالنجاح بتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية “وادي التكنولوجيا” هذه المنطقة الصناعية الهامة التي طال انتظار تنميتها؛ إذ تتيح المشروعات المرتقبة بالمنطقة فرص عمل لأبناء سيناء سواءً مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث من المنتظر توقيع مشروعين إضافيين مع شركة فولكوف خلال الأشهر القادمة تبلغ إجمالي استثماراتها بالإضافة للمشروع الموقع اليوم 65 مليون دولار أي ما يتجاوز 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى تطلع الهيئة للمزيد من المشروعات في هذه المنطقة.

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كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى تكامل جهود الهيئة مع جهود الدولة في تنمية سيناء التي تشمل إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تعد منطقة “وادي التكنولوجيا” ظهيرًا صناعيًأ لها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق مجتمعات تنموية متكاملة مدعمة بالصناعة والأنشطة اللوجستية، ويخدم ذلك كله شبكة متطورة للنقل والمواصلات سواء كوبري الفردان الجديد ومحطات السكك الحديدية المطورة المعاد تشغيلها أو كذلك أنفاق 3 يوليو أسفل قناة السويس، فضلًا عن البنية التحتية والمرافق من محطات الطاقة وتحلية ومعالجة المياه وغيرها.

وأوضح أنه بدء تنمية “وادي التكنولوجيا” يمثل تمكينًا لكافة الأدوات الاقتصادية التي تتمتع بها الهيئة من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية تتكامل فيما بينها لتساهم في ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتحقيق رؤية الهيئة في توطين الصناعة بالقطاعات المستهدفة.

وتجدر الإشارة، أن المنطقة الصناعية شرق الإسماعيلية المعروفة بوادي التكنولوجيا تبلغ مساحتها الإجمالية 72 كيلومتر مربع، وتهدف المنطقة الاقتصادية من خلالها لتوطين قطاعات صناعية تتناسب والطبيعة الجغرافية والموارد لهذه المنطقة من توافر رمال السيليكا وغيرها لإنشاء مجتمع صناعي متكامل قائم على الصناعات ذات التقنية العالية يتفاعل خلاله الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، وأهم هذه القطاعات يتمثل في: (صناعات التكنولوجيا العالية وأشباه الموصلات- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية- الصناعات المتكاملة للطاقة المتجددة- مراكز التدريب المهني- الاستخدامات التجارية والخدمات العامة).