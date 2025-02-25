نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:10 مساءً - رنا ممدوح _ عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.

كما استعراض الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

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أحمد كجوكمحمد شيميوزارة الماليةوزارة قطاع الأعمال العام