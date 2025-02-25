نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:10 مساءً - استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول تحت عنوان “تعميق التعاون التجاري والاستثماري من أجل نمو مستدام”.

جاء المنتدى بحضور، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه على الرغم من متانة العلاقات الممتدة لعقود بين البلدين إلا إن منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول يمثل حجر الزاوية في مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية والتجارية، حيث يوفر ملتقى يجمع بين مستثمري البلدين ومنصة لإطلاق العديد من الشراكات الاستثمارية بين حكومتي ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بعرض كافة الفرص الاستثمارية في مصر على مجتمع الأعمال الزامبي، كما ستقوم بإمداد الحكومة الزامبية بالمتطلبات التدريبية والمعرفية والتنظيمية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصةً فيما يتعلق بتحديث وتنويع نظم الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأضاف هيبة أن الحكومة المصرية تقوم بتشجيع الشركات المصرية على ضخ استثمارات في زامبيا والقارة الأفريقية بشكل عام في إطار سعي مصر لتشكيل سلاسل قيمة مضافة أفريقية تربط مصادر المواد الخام بالأسواق النهائية عبر سلسلة متكاملة من عمليات التصنيع، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تستغل كونها الدولة الأكثر استقبالاً للتدفقات الاستثمارية في القارة لتكون بوابة الاستثمار للدول الأفريقية.

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وأكد هيبة على ضرورة تعميق الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عبر خلق تعاون صناعي مستدام وربط سلاسل القيمة المضافة في البلدين، وتشجيع مجتمع الأعمال المصري على الاستثمار في الاقتصاد الزامبي، خاصةً قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وأكد دكتور ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، انفتاح بلاده على التعاون مع دول القارة، خاصةً مصر، حيث تستضيف العاصمة لوساكا، مقر المندوبية الدائمة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، التي تأسست من أكثر من 30 عاماً، كما كانت زامبيا من أوائل الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، كما تدعم زامبيا دائماً التعاون التجاري والاستثماري بين دول القارة باعتباره أحد الأهداف التي تضمنتها أجندة التنمية الافريقية 2063.

وطالب دكتور ألبرت هالوامبا ممثلي مجتمع الأعمال الزامبي بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، سواء للاستثمار في مصر أو زامبيا، بعد أن شهدت زامبيا وغيرها من الدول الأفريقية تحركات إيجابية وعميقة من مجتمع الأعمال في مصر للاستثمار وتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء القارة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، إن المنتديات الاستثمارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية تساهم في تحسين بيئة الاستثمار في القارة وبناء قدرات المستثمرين وإزالة العوائق اللوجستية والتجارية وغير التجارية، حيث يساهم الحوار البناء في تقريب الرؤى وطرح سياسات استثمارية جديدة وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية الهائلة في دول القارة.

وأكد الشرقاوي أن أجندة المنتدى تركز على خلق فرص للتعاون بين الكيانات الاستثمارية الضخمة في البلدين إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد شراكات استثمارية على مستوى الشركات الناشئة.

شهد المنتدى عقد اجتماعات بين مؤسسات الأعمال الحاضرة من الجانبين، ومن أهمها شركات المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وحسن علام القابضة، واوراسكوم كونستراكشون، ولوساكا لحلول الاتصالات، وزامبيا لإمدادات الكهرباء، والغرفة الزامبية للتجارة، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، تمهيداً لعقد شراكات استثمارية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تتفق مع الأجندة التنموية لكلا البلدين.

ومع نهاية جلسات المنتدى اصطحب حسام هيبة المشاركين من الجانب الزامبي في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمرون من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

كما قدم الرئيس التنفيذي للهيئة شرح لخصائص ومميزات خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم كافة الفرص الاستثمارية والأراضي المُرفقة المُجهزة لكافة أغراض الاستثمار، مدعومة بالدراسات القطاعية والتشريعات المرتبطة بملف الاستثمار، لتتكامل مع الزيارات الميدانية للمستثمرين التي تنظمها الهيئة للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

واتفق الجانبان على نقل الخبرات المصرية في خدمة المستثمرين وتأسيس الشركات إلى الجانب الزامبي، خاصةً ما يتعلق بالتحول الرقمي والرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة).