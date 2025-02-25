نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: أعمال الحفر في مشروع استكمال تنمية حقل ظهر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:08 مساءً - أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عودة ]عمال تنمية حقل غاز ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 في نهاية يناير الماضي إلى المياه المصرية والانتهاء من التجهيزات اللازمة وبدء أعمال البئر الأول ضمن المرحلة الجديدة منتصف فبراير الجاري من مراحل استكمال مشروع تنمية الحقل، وذلك بالتعاون مع إيني وأركيوس ومبادلة الإماراتية وروزنفت الروسية، لزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2025.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن سعادته باستكمال نشاط الحفر التنموي بحقل ظهر والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة مستويات الإنتاج وزيادته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية المشروع لمصر والشركاء، مؤكدا على أهمية وضع خطة عمل بمستهدفات محددة لزيادة الإنتاج ومواجهة التنقاص الطبيعي لانتاجية الآبار، موجهاً الشكر للشركاء على التزامهم والتعاون لإطلاق الإمكانيات لزيادة الإنتاج، وكذلك دورهم ومشاركتهم المتميزة في مشروعات التنمية المجتمعية.

وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد مثال للشراكة والتعاون ولها تأثير على المجتمع المحيط.

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ومن جانبه، أشار فرانشيسكو جاسباري – مدير إيني الإيطالية في مصر – أننا نعمل على دعم الجهود على المديين المتوسط والقصير، وهناك بعض الفرص الواعدة التى نستطيع العمل عليها، ودراسة الخطط اللازمة لمواجهة التناقص الطبيعي للآبار، معربا عن تطلعه لنجاح عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمتها، قدمت سلمى الهاجري نائب الرئيس الإقليمي – مبادلة الإماراتية للطاقة، التهنئة على نجاح مؤتمر إيجبس 2025، كحدث مهم يجمع كافة أطراف الصناعة، كما أعربت عن سعادتها ببدء عودة أنشطة الحفر في حقل ظهر، وأننا نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للجميع.

وأكد ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي – أركيوس للطاقة، على أهمية عودة أعمال الحفر في حقل ظهر وتكثيف العمليات لما له من أهمية للشعب المصري والشركاء، لافتاً إلى أن المؤشرات جيدة لنجاح عمليات الحفر للحفاظ على مستويات الإنتاج وهناك خطط نعمل عليها لزيادة الإنتاج.

ووجه الشكر لشركة بتروبل على الجهد المبذول وسلامة العمليات التى تقوم بها.

وثمن الكسندر كوجيليف رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج – روسنفت الروسية، جهود وتعاون الشركاء لعودة نشاط الحفر بحقل ظهر ، وان الجميع يتطلع إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه ، أكد المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل استئناف الحفر فى موقع حقل ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير إلى المياه المصرية وقيامه باجراء التجهيزات اللازمة للعمل ومن ثم انتقاله لموقع حقل ظهر 15 فبراير للقيام بعمليات الحفر واحادة مسار 3 أبار تبدأ بالبئر ظهر 13 ثم ظهر 6 يعقبه ظهر 9 بإستخدام تقنية حديثة coiled tubing لأول مرة على مستوى العالم فى المياه العميقة، لافتا أن الشركة نجحت في تحقيق 5 ونصف مليون ساعة عمل آمنة.