مال وأعمال

أسعار الذهب تتداول قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتداول قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:11 مساءً - العربية نت _ استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية عالمية كبرى.

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وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأونصة بانخفاض نحو 6 دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله أمس الإثنين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2967.40 دولار، نقلاً عن وكالة “”.

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وقال استراتيجي السوق في آي.جي، يب جون رونغ، إن المتعاملين في السوق يتأهبون مجددا لمخاطر التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك مع اقتراب الموعد النهائي الأسبوع المقبل.

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وقال ترامب أمس الإثنين، إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستسري “في الموعد المحدد” على الرغم من جهود البلدين لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس بعد تمديده سابقا.

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في هذه الأثناء، يتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أن يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي “بقوة ومنهجية” للتغيرات في التضخم وسوق العمل.

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ويعد الذهب استثمارا آمنا خلال فترة الغموض الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي المصري الأمريكي، للحصول على مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 32.45 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.4% إلى 936.25 دولار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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