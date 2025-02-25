نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس زامبيا: نمتلك إمكانات كبيرة في التعدين والزراعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:15 صباحاً - محمد أحمد_ أكد هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا ، أن زيارته الحالية للقاهرة تعكس الروابط القوية بين مصر وزامبيا ، وأنها بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح هيتشيليما خلال منتدى الأعمال المصري الزامبي، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت عنوان “تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة”، أن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها زامبيا في مجالات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن موقعها الاستراتيجي في جنوب إفريقيا يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا ودوليًا.

وأكد الرئيس الزامبي التزام حكومته بتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تعزيز سيادة القانون وتوفير التسهيلات للمستثمرين.

وأشار إلى أن زامبيا نجحت في إعادة هيكلة ديونها ضمن مجموعة العشرين، مما يفتح المجال لفرص جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وأعرب هيتشيليما عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة في بلاده.

وأضاف أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في زامبيا.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة المصري، أن المنتدى يعد منصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك خبرات متقدمة يمكن أن تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاع التعدين، حيث تعد زامبيا من أكبر منتجي النحاس في إفريقيا.

وأشار إلى أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام في زامبيا، مؤكدًا أن التعاون المشترك في هذا المجال سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة للأسواق العالمية.

و شدد وزير الاستثمار على ضرورة إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والبنية التحتية.

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أن العلاقات المصرية الزامبية شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار، وخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.

ولفت فاروق إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مثل الزيادة السكانية والتغير المناخي وهدر الغذاء، مشيرًا إلى أهمية تبني التكنولوجيات الحديثة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

من جهته، أعلن شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، عن خطط بلاده لإطلاق رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ولوساكا، بهدف تسهيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين.

وأضاف مولينجا أن زامبيا ملتزمة بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية للنقل لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.