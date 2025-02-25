نعرض لكم الان تفاصيل خبر اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة عجيبة للبترول للعام المالى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة في أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وما ينتج عنها من نتائج إيجابية مقارنة باعمال الحفر التقليدية ، لافتاً إلى تلك الجهود ستؤدى إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ومن ثم ستدعم الاقتصاد القومي من خلال تقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية لأعمال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول، والتي عقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2025 – 2026 .

وأشاد وزير البترول بجهود العاملين بالشركة والتي أثمرت عن تحقيق قصص نجاح ساهمت فى زيادة إنتاج الشركة، عبر استخدام تقنيات متطورة وحلول غير نمطية في الحفر الافقى للآبار التنموية فى طبقات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية.

كما أشاد بدوي بجهود الشركة والتعاون مع الشريك الأجنبي فى مشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق صفر انبعاثات من غازات الشعلة بمحطة المعالجة بمنطقة الصحراء الغربية.

ووجه بتكثيف عمليات الحفر وصيانة الآبار والعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

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وأكد مسئولى شركة إيوك الإيطالية، أن هناك خطط لزيادة انشطة البحث والاستكشاف فى ضوء الحوافز التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بما يحقق مصالح كافة الأطراف، لافتاً إلى أنه من المستهدف تكثيف العمليات وبرامج الحفر والتنمية من تكوينات وطبقات جديدة لم ينتج منها من قبل وذلك باستخدام احدث التقنيات والتكنولوجيات .

ومن جانبه استعرض المهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة للبترول، ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025- 2026 ومؤشرات الأداء لموازنة العام المالى الحالى 2024- 2025، موضحاً أن الموزانة المقترحة للعام المالى 2025-2026، بلغت 641.3 مليون دولار بخطة إنتاج 24000 برميل زيت يوميًا و64 مليون قدم مكعب قياسى يوميًا.

وأضاف أن إنتاج شركة عجيبة للبترول بلغ 40 ألف برميل زيت مكافئ يومياً بنسبة تحقيق 82% من المخطط ، من خلال حفر 12 بئر تنموي و59 عملية صيانة آبار.

وأوضح الجندي أنه لأول مرة في تاريخ الشركة، تم الوصول إلى صفر حرق لغاز الشعلة في تسهيلات الزيت والغاز من خلال إكمال مشروع ضاغط الغاز، مما يتيح نقل كل الغاز المحترق من محطة الزيت إلى محطة الغاز.

كما تم إضافة محطة معالجة مياه جديدة كجزء من استراتيجية معالجة وإعادة حقن المياه المصاحبة فى عجيبة، مما مكن الشركة من معالجة وإعادة حقن 100٪ من المياه المنتجة وفقًا للمعايير الدولية، وذلك لتعزيز كفاءة الخزانات المستنزفة من خلال الحفاظ على ضغط الخزان وتحسين الإنتاجية.

ونجحت شركة عجيبة فى حفر أول بئر أفقى عميق ضمن طبقة المساجد (شمال روزا -13)، وهو ما يمثل إنجازًا رئيسيًا في تعظيم الجدوى الاقتصادية لخزانات الكربونات منخفضة النفاذية. وحقق البئر إنتاجًا أوليًا بلغ 1800 برميل زيت مكافئ يوميًا، مضيفًا 0.5 مليون برميل زيت مكافئ إلى احتياطيات الشركة.

كما حققت عجيبة إنجازًا آخر فى طبقة المساجد. حيث أعدنا إكمال البئر الاستكشافية (إيرس 1X) من طبقة المساجد بإنتاجية عالية للوصول إلى أعلى إنتاج بمعدل 2600 برميل زيت يوميًا و4.5 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، تلا ذلك تنفيذ خطة تنمية سريعة بدأت بحفر البئر التنموية (إيرس 2)، والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 1500 برميل زيت يوميًا و1.6 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، وكلاهما أضاف 3 ملايين برميل زيت مكافئ إلى احتياطات الشركة.

وأوضح الجندى ان الشركة استأنفت أنشطة المرحلة الثانية من محطة مليحة للغاز في ديسمبر الماضى، بدعم كلا مــن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، ومن المتوقع أن تبدأ التشـغيل في سبتمبر 2026.

واشار إلى انه من المخطط حفر بئرين استكشافيين في الميزانية المعدلة لعام 2024-2025 ومن المقرر حفر ثلاثة آبار في الميزانية المخططة لعام 2025-2026.

كما اوضح إنه تم الانتهاء من مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الإنتاجية في 24 نوفمبر الماضى.

حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونوابه، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة ، ومسئولى شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر.