أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وعيار 21 يسجل 4165 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:15 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 25 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 33 ألف و320 جنيهًا.

كما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2947 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بالمقارنة مع ختام تعاملات نهاية الأسبوع مساء السبت الماضي.

وأضاف أن عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3570 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2777 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4085 جنيه، ولامس 4180 جنيهًا، واختتم حول 4140 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بقيمة 53 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا، ولامست 2955 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 20 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع حول 2935 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها مع بداية تعاملات الأسبوع، بفعل ضعف الدولار، نتيجة ارتفاع اليورو بدعم من الانتخابات الفيدرالية الألمانية.

وأشار إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي خلقت حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، دفعت الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية.