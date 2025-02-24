مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على روسيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على روسيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:14 مساءً - العربية نت _ فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة على صادرات معدات وتكنولوجيا استخراج النفط والغاز إلى روسيا، ووسع أيضاً القيود على الرحلات الجوية إليها.

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وأدرج الاتحاد الأوروبي 48 شخصاً على القائمة السوداء في إطار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا .

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وبحسب بيان مجلس الاتحاد فإن “حزمة العقوبات التي تم الاتفاق عليها اليوم تفرض قيوداً إضافية على تصدير السلع والتكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا، المتعلقة باستخراج النفط والغاز… “. بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن تمديد حظر تصدير السلع والتكنولوجيا والخدمات لإنهاء مشاريع استخراج النفط وإنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

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وتشمل القيود أيضاً مد روسيا بخزانات مؤقتة للنفط والمنتجات النفطية الروسية في أراضي الاتحاد الأوروبي.

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عقوبات على 53 شركة جديدة

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وأدرج الاتحاد الأوروبي 53 شركة من الصين والهند وكازاخستان وتركيا وسنغافورة والإمارات وأوزبكستان على القائمة السوداء بزعم “مساعدة روسيا في الصراع ضد أوكرانيا”، وفقاً لما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان: “أضاف المجلس 53 مؤسسة جديدة إلى قائمة المؤسسات التي ساعدت بشكل مباشر القوات والصناعة الروسية في الصراع بأوكرانيا، وستخضع صادرات هذه الشركات لضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك السلع التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع التقني والعسكري الروسي”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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