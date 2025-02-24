نعرض لكم الان تفاصيل خبر 120 من قادة مجتمع الأعمال يرصدون توقعات الاقتصاد المصري في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:08 مساءً - فريق دوت الخليج _ في واحد من أوسع وأهم الاستبيانات الاقتصادية التي تنظمها جريدة دوت الخليج، شارك 120 من أبرز خبراء الاقتصاد وقادة مجتمع الأعمال، في الإجابة عن مجموعة تساؤلات، شملت مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبيئة الاستثمار والتمويل، وأسواق النقد، وأداء الشركات.

وبالنسبة لأهم النتائج التي خطفت أصوات المشاركين..

الغالبية تتوقع تحرك معدل التضخم حول 15%

تشير أغلب التقديرات الاقتصادية إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 بحسب استطلاع أجرته دوت الخليج حول أداء الاقتصاد، حيث توقع 72.5% من المشاركين أن يتجاوز معدل التضخم 15%، بينما رجح 25% أن يتخطى 25%، فيما رأى 2.5% فقط أنه قد يرتفع إلى أكثر من 35%.

تسارع مرتقب في وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة

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توقع 52.5% من إجمالي المشاركين في الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة دوت الخليج لعام 2025، تسارع وتيرة تخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة، بينما أعرب نحو 27.5% من المشاركين عن قلقهم من تباطؤ تنفيذ مستهدفات التخارج، في حين رجح نحو 20 % استقرار الوضع.

%48 يرجحون استقرار الدين الخارجي

تباينت آراء المشاركين في الاستطلاع الاقتصادي السنوي لجريدة دوت الخليج، بشأن اتجاه الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري 2025، ليتوقع نحو 48.33% من المشاركين أنه تشهد معدلات الدين الخارجي استقرارا خلال العام الجاري، بينما رجح 30% من المشاركين تراجعه في الفترة المقبلة.

الذهب يحتل المركز الأول كأفضل وعاء استثماري ثم الأسهم

اختار نحو 37% من المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج عن أداء اقتصاد 2025، بعدد 44.5 صوتا من مجتمع الأعمال، الذهب كأفضل وعاء استثماري.

101 صوتا يتوقعون بقاء الدولار فوق 50 جنيها

صوت أغلب المشاركين بعدد 101 صوتا بنسبة بلغت 84.16%، لخيار بقاء سعر صرف الدولار في مستوى أعلى من 50 جنيها، وذلك من إجمالي عدد 120 مشاركا من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين السابقين.

%71 يتوقعون تزايد رواج الدمج والاستحواذ

توقع نحو 71% من المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج لأداء اقتصاد 2025، أن يزيد اتجاه نشاط عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، حيث رأى 85 مشارك من مجتمع الأعمال أن المستثمرين منفتحين على هذا نظرا لتزاحم الفرص المتواجدة حاليا، نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لعدد كبير من الشركات.

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