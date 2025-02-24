مال وأعمال

الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات…

0 نشر
0 تبليغ

  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 1/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 2/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 3/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 4/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 5/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 6/7
  • الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:11 مساءً - العربية نت _ أفادت وكالة بلومبرج بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من المكسيك فرض رسوم جمركية على وارداتها من السلع الصينية، في محاولة لتجنب فرض رسوم أمريكية بنسبة 25% على الصادرات المكسيكية.

predco_adv_2021

وخلال اجتماع حضره وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، تمت مناقشة خطط للحد من تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى المكسيك، والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.

E-Bank

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك وكندا حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتأجيلها أو إلغائها.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا