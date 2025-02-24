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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطالب المكسيك بفرض رسوم على الواردات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:11 مساءً - العربية نت _ أفادت وكالة بلومبرج بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من المكسيك فرض رسوم جمركية على وارداتها من السلع الصينية، في محاولة لتجنب فرض رسوم أمريكية بنسبة 25% على الصادرات المكسيكية.
وخلال اجتماع حضره وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، تمت مناقشة خطط للحد من تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى المكسيك، والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك وكندا حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتأجيلها أو إلغائها.
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