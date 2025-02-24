نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة SES تنفذ محطة طاقة حرارية في إندونيسيا باستثمارات 240… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ قال أحمد نجيب، المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية SES لمشروعات الطاقة الشمسية، إنها ستبدأ تنفيذ محطة طاقة حرارية بنظام السخانات الشمسية وتوليد البخار لشركة لوريال في إندونيسيا خلال أبريل المقبل.

وأضاف نجيب، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المشروع بسعة إنتاجية 15 ألف لتر، وباستثمارات 240 ألف دولار.

وأشار إلى أن الشركة تنافس على مشاريع في سلطنة عمان، وتستهدف إقامة 22 محطة طاقة شمسية بالشراكة مع شركة مصرية.

وأوضح أن SES تسعى لاقتناص أعمال بقدرة 100 ميجاوات من مشروعات بإجمالي 2.5 جيجاوات وقعتها الحكومة مؤخرًا مع شركة نرويجية وأخرى سعودية.

وأشار إلى الشركة نفذت 3 قطع من مشروع بنبان في 2019، وتتولى حاليا أعمال الصيانة لمدة 5 سنوات.

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ونوّه بأن SES تعتزم الدخول في شركات مستقلة ذات نشاط وحيد لإقامة محطات وبيع الكهرباء للمستهلك النهائي، بالشراكة مع أحد الصناديق الاستثمارية المصرية بمتوسط عائد سنوى 22.5 إلى 28%.

وأوضح نجيب: “في حالة رغبة العميل في شراء الكهرباء دون المحطة، تتولى الشركة ذات النشاط الوحيد إقامة المحطة وبيع الكهرباء للعميل لمدة 15 عاما”.

وأشار إلى أن SES لديها مجموعة مشاريع تقدر بحوالي 20 ميجاوات وتستهدف توليد 5 إلى 10% من خلال الشركات ذات النشاط الوحيد.

ومن ناحية أخرى، قال أحمد نجيب إن الشركة استحوذت العام الماضي على أسهم في الشركة الناشئة (GLAINT)، والمتخصصة في تصنيع الروبوتات وتقدم خدمات تنضيف محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما قدّر حصتها بنحو 45% مقابل 450 ألف جنيه.

وتابع: كما استحوذت الشركة على 7% من أسهم شركة تقدم خدمات التعدين (ENS) في منطقة شلاتين ومنطقة التنجيم الجديدة الموجودة بجوار منجم السكري، مقابل 100 ألف جنيه؛ لتقديم خدمات الطاقة للشركات العاملة في مناجم الذهب.