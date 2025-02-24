مال وأعمال

وزير التموين: استمرار ضخ السلع في الأسواق للحفاظ على استقرار…

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  • وزير التموين: استمرار ضخ السلع في الأسواق للحفاظ على استقرار… 8/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: استمرار ضخ السلع في الأسواق للحفاظ على استقرار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لمناقشة تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر.

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جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة موسعة تحت عنوان “تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر”.

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تهدف الندوة إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين وتحقيق الأمن الغذائي، وبحث آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال.

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كما شهدت الندوة مناقشات لبحث فرص التعاون بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص لدعم المشروعات المستقبلية في قطاع التموين والتجارة الداخلية.

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في كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استدامة توافرها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ضخ السلع في الأسواق بشكل مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على أهمية المجمعات الاستهلاكية وتطويرها لتقديم السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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وأوضح وزير التموين أن تطوير مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، حيث يتم التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز أهمية المخازن الاستراتيجية وزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وشدد على أهمية الدعم ووصوله لمستحقيه وفق آليات تضمن العدالة الاجتماعية، مع ضرورة الاعتماد على آليات السوق الحر وتعزيز تنافسية الأسواق لخلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.

وأكد الدور المحوري للوزارة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، إلى جانب السعي المستمر نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب تطورات الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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