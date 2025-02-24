مال وأعمال

ملف.. كيف ستتحرك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025؟

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  • ملف.. كيف ستتحرك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025؟ 5/12
  • ملف.. كيف ستتحرك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025؟ 6/12
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  • ملف.. كيف ستتحرك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025؟ 10/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. كيف ستتحرك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025؟ من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 01:10 صباحاً - سمر السيد _ شهدت مصر تحولًا اقتصاديًا في السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع سعي الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والعقارات، والتكنولوجيا، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

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وعلى الرغم من أن مصر تعتبر أكثر استقرارًا مقارنة ببعض جيرانها، إلا أن القرب الجغرافي من مناطق النزاع، والعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة قد يجعلها عرضة لتأثيرات سلبية، سواء في شكل تداعيات اقتصادية مباشرة أو عن طريق تأثر ثقة المستثمرين.

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وتباينت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين بشأن توقعاتهم لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجاري، لكنهم أكدوا أن الحكومة تستهدف استعادة الثقة في مناخ الأعمال من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم بيئة استثمارية ملائمة، مضيفين أنها يتعين عليهاTop of Form

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وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الوصول إلى 3000 فرصة على خريطة مصر الاستثمارية، مع بلوغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الجاري 2024/2025 نحو 15 مليار دولار، حسبما أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة أغسطس الماضي.

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وتعتزم الهيئة تعزيز التدفقات الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعة كصناعة السيارات والصناعات المغذية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكيماوية، والبتروكيماوية، والدوائية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والمنزلية والهندسية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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