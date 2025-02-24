مدير جرندفوس مصر الدنماركية: فرص واعدة بالقطاعين الصناعي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 فبراير 2025 01:10 صباحاً - سمر السيد _ اعتبر إيهاب إسحق المدير العام لشركة جرندفوس مصر الدنماركية، المتخصصة في مجال توريد المضخات، أن الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية جيدة، لاسيما أن مصر تعد حاليًا بالنسبة للكثير من المستثمرين بمثابة مركزًا لاقتحام السوق الأفريقية.

وحدد في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج»، أبرز القطاعات الواعدة في السوق المحلية، وفي مقدمتها القطاعين الصناعي والسياحي، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل فرصة الاستثمار بمصر جيدة، كما تسرع الرخصة الذهبية إجراءات وتراخيص تنفيذ المشروعات.

وتابع أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الواعدة أيضًا، وذلك بالتزامن مع الاهتمام الحكومي الجاد بزيادة عدد الغرف الفندقية.

واستطرد بأن ارتفاع معدلات النمو السكاني تزود فرص عمل المشروعات بقطاعات الإنتاج الزراعي، والحيواني، والاستزراع السمكي، لاسيما في ضوء زيادة معدلات الطلب على شراء الغذاء، ما يجعل هذه القطاعات بمثابة فرص جيدة وغير محفوفة بالمخاطر.

وبخصوص إمكانية شركة جرندفوس في مشروعات إعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة، قال إن شركته ستشارك بالتأكيد فور شركات المقاولات المصرية.