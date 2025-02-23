مدير جمعية رجال الأعمال: تحركات حكومية لمواجهة تحديات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 11:12 مساءً - سمر السيد _ قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتوفر سعر الصرف، فضلًا عن تهيئة المنظومتين التشريعية والضريبية، وتسهيل المعوقات الخاصة بالبيروقراطية.

أضاف أن الشركات التركية والصينية والكورية الجنوبية واليابانية مهتمة بالاستثمار بالسوق المحلية، لاسيما في ضوء توفر عدد من الإمكانات، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة الإنتاج، وزيادة تنافسية السوق المحلية مقارنة بأسواقهم.

وتابع في تصريحات لـ»دوت الخليج» أن الجانب التركي بشكل عام مهتم بالاستثمار بالسوق المحلية، بهدف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن إمكانيات التصدير إلى أفريقيا وأوروبا أو إلى السوق التركية مرة أخرى.