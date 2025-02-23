نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تدفق 10.8 مليار دولار استثمارات أجنبية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 06:14 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى 10.8 مليار دولار في العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقابل 32.2 مليار دولار في العام المالي الماضي 2023/2024.

ووقّعت مصر والإمارات، أواخر شهر فبراير 2024، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في كافة أنحاء البلاد.

ورجح الصندوق في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والتي كشف عنها خلال شهر أغسطس الماضي، وصول حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 14.9 مليار دولار في العام المالي المقبل 2025/ 2026 ثم 16.4 مليار في العام 2026/2027 تصل إلى 20.1 مليار دولار في 2028/ 2029.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري إلى صعود صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بـ 10 مليار دولار سجلتها في العام المالي السابق عليه 2022/2023.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 2% مسجلًا 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع تراجع بنسبة 26% في صفقات تمويل المشروعات الدولية، حسبما أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في آخر تقاريرها الصادرة في هذا الشأن، مضيفًة أن البلدان النامية كانت الأكثر تضررًا لاسيما مع انخفاض تدفقات الاستثمار بها بنسبة 7% مقارنة بعام 2022.

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