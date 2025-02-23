نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. إفريقيا تحافظ على لقب الوجهة الأفضل للتوسع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 05:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ انحازت نسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج حول الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي خلال 2025 إلى دول القارة الإفريقية، بنسبة تصويت بلغت 53.54%، بينما رجح 40.2% من المشاركين أن تكون منطقة الخليج العربي هي الوجهة الأفضل للتوسع خلال العام الجاري، فيما توقع 1.875 % أن تمتلك أوروبا الأفضلية، ومثلها لآسيا، في حين رجح 2.5% وجهة استثمارية أخرى غير محددة.

أوروبا وآسيا يحصلون على نفس نسب التصويت عند 1.875%

جدير بالذكر أن، 54.5% من الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة دوت الخليج خلال عام 2024 اتجهت توقعاتها إلى التوسع للقارة الإفريقية، ورجح 40% من الأصوات التوجه نحو منطقة الخليج العربي، بينما رأى 3% التوجه نحو أوروبا، و1.5% إلى آسيا، و1% إلى أمريكا.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وقال إن مصر حاضرة بقوة في أفريقيا، برؤيتها وقوتها الناعمة، وتوجهاتها الاستراتيجية للدول الأفريقية، وتحديدًا حوض النيل الجنوبي.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية الشقيقة، ودفع مُعدلات التنمية في دول القارة بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.

الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية تتجاوز 14 مليار دولار.. و9.2 مليار حجم التبادل التجاري

وارتفع حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية ليتجاوز 14 مليار دولار.

وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أكد على أهمية الدفع قدما بملف التصنيع في أفريقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض مستويات التبادل التجاري في القارة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء مبادرة العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا والتي صدرت بناءً على قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 2015.

وشدد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الخاصة بالعقد الرابع للتنمية الصناعية، والتي ستبدأ في 2026 لكي تحقق النتائج المرجوة خاصة رفع مستويات الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج في التجارة الأفريقية.

ونوه إلى أنه قد تم التوافق على أهمية تناول ملف التكامل الإقليمي بشكل متوازن لضمان التنفيذ الشامل لاتفاق التجارة الحرة القارية ودمج جميع الدول الأفريقية في هذه الاتفاقية، وذلك قبل بدء التحرك نحو مستويات أعلى من الاندماج، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر على مستوى الوزراء المعنيين لتقييم مدى استعداد الدول الأفريقية الدخول في اتفاق جديد لإنشاء سوق أفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي أفريقي وفقا لمقررات اتفاقية أبوجا، والتي تشكل حجر الأساس في عملية الاندماج القاري.

وأكد الوزير على أهمية استغلال الموارد الأفريقية من المعادن بشكل مستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، مع أهمية إضافة عمليات تصنيع على المواد الأولية المستخرجة من القارة لتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من الثروات الطبيعية للقارة.

ونوه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لافتا إلى التحركات النشطة والفاعلة للقيادة السياسية لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدا أن مصر تدعم مختلف المشروعات التنموية بدول القارة، بما في ذلك دول حوض النيل.

وأشار وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إلى التعاون مع عدد من دول القارة الإفريقية، خاصة تنزانيا، ورواندا، لتنفيذ عدد من المناطق اللوجيستية، والتعاون في مجال النقل، لافتا إلى التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومُختلف الجهات المعنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التي تحتل أولوية لدى الدول الأفريقية الشقيقة في مجال النقل.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن كل التقارير والمؤشرات تؤكد أن مصر أكثر دول القارة الافريقية جاهزية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية لأن مصر وفرت بنية تحتية على مدار 10 سنوات مؤهلة لاستقبال جميع القطاعات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وأشار الجهاز إلى أن أعلى القيم تركزت فى خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية، وجاءت ليبيا في صدارة هذه الدول، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.8 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على نسبة 24.9% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

واحتلت السودان المرتبة الثانية بقيمة قدرها 989 مليون دولار، ونسبتها 13.4%، تليها الجزائر بقيمة 859 مليون دولار، ونسبتها 11.6%، ثم جاءت المغرب بنحو 829 مليون دولار، ونسبتها 11.2 %، وفي المرتبة الخامسة تأتي كينيا بقيمة 327 مليون دولار، ونسيتها 4.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

ونوه الجهاز إلى أن الواردات المصرية من دول الاتحاد الأفريقي سجلت قيمة قدرها 1.8 مليار دولار عــام 2023، مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 21.7%.

وتركزت أعلي القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، وهم الكونغو الديمقراطية، والسودان، وكينيا، وزامبيا، وجنوب إفريقيا.