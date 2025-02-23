نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 86% يتوقعون نمو إيرادات السياحة في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 05:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 86.67% من المشاركين فــي اســتطلاع الـرأي الـذي أجرتـه جريـدة حابـي، نمـو إيـرادات قطـاع السـياحة خـلال عـام 2025، مقابـل 13.33% مـن المشـاركين رجحـوا استقرار إيـرادات السـياحة خلال العام الجاري، فيمــا لم يتوقع أحد من المشاركين تراجع الإيرادات هذا العام .

13 % يرجحون استقرارها

وبلغــت إيــرادات قطــاع الســياحة نحــو 15.3 مليــار دولار خــلال 2024، مقابــل نحــو 13.2 مليــار دولار خلال 2023.

وتواصل مصر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الواعد الذي يتمتع بإمكانات هائلة، إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، حرصت الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التي تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا في العالم، فضلًا عن توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة.

كما أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات السياحية العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

خطة حكومية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2032

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء لرصد مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا، أشار إلى أنه على صعيد مؤشرات الأداء المحلية، فقد زادت الإيرادات السياحية بأكثر من ضعفين خلال 10 سنوات، لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، في حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.

تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لتحتل الترتيب 61 عام 2024

وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عام 2024، مقابل المركز 83 عام 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

يأتي هذا فيما أشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المنفذة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أرقامًا قياسية.

واختارت مجلة السفر والترفيه «Travel + Leisure» مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.

وبشأن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، استعرض التقرير الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي ليأتي من بينها إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أكتوبر 2024.

في حين يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر.

وذكر التقرير أن الحوافز شملت أيضًا، إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية بالخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يستهدف جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما سيقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة تتضمن أماكن سياحية وأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية.

فيتش سوليوشنز تتوقع وصول الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار فى عام 2028

في السياق ذاته، رفعت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، من سقف توقعاتها لإيرادات مصر من السياحة في عام 2025، والتي ستشهد نموًا قويا لتحقق نحو 17.4 مليار دولار.

وأضافت «فيتش» في أحدث تقرير صدر عنها للربع الأول من عام 2025، والذي يتضمن توقعاتها لمستقبل السياحة المصرية لمدة 5 أعوام مقبلة وحتى 2028، أنه من المتوقع وصول الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار فى عام 2028 وهى نهاية فترة التوقعات.

وتابع التقرير أن عائدات السياحة المصرية ستصل إلى 18.4 مليار دولار فى عام 2026، على أن تصل إلى 19.2 مليار بنهاية 2027.

وأوضحت «فيتش» أن تحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤدى إلى نمو الإيرادات لكل زائر.

وأشار التقرير إلى أن العديد من السياح الزائرين لمصر هم من المسافرين الأثرياء نسبيا وذوى قدرة شرائية مرتفعة، خاصة من المملكة المتحدة، وألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير أن سوق السياحة فى مصر راسخة وتعتبر وجهة شعبية للمسافرين من أوروبا خاصة خلال فترة الإجازات، مشيرا إلى أن المقصد المصرى يمتلك تنوعا فريدا ومقومات سياحية هائلة سواء كانت شاطئية أو ثقافية، بالإضافة إلى تواجد 7 مواقع مصرية أثرية مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ونوهت بأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلى على غزة تلقى بظلالها سلبًا على التوقعات الإيجابية للمؤسسة.

وأشارت إلى أن دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية من الأسواق الرئيسية التى تعزز نمو السائحين الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط حتى عام 2028.

وفي تقريرها الصادر خلال الربع الأخير من 2024، أشارت «فيتش سوليوشنز» إلى أن القيمة المضافة الإجمالية لمصر من قطاع الضيافة ستنمو بنسبة %41 على أساس سنوى (بالعملة المحلية)، لتصل إلى 357.9 مليار جنيه فى عام 2024 مقابل 253.9 مليارا فى 2023.

وأوضح أن مصر تمتلك محفظة عقارية فاخرة على طول البحر الأحمر، كما تستمر كيانات فندقية دولية كبرى فى تعزيز تواجدها فى القطاع خاصة مع الدعم الحكومى القوى، متوقعا أن تظل مستويات الإنفاق على المطاعم والإقامة فى الفنادق فى اتجاه تصاعدى حتى عام 2028.

وتوقعت «فيتش»، أن يصل إجمالى عدد الليالى السياحية فى مصر إلى 156.6 مليون فى 2024، مقارنة مع 142.4 مليون فى العام الماضى، ومن المقرر أن يستمر الارتفاع ليصل إلى 182.6 مليون ليلة فى عام 2028.

وأضافت أن إجمالى عدد الليالى السياحية انخفض بشكل حاد خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا وحظر السفر لتصل إلى 43 مليون ليلة مقابل 135.4 مليون فى 2019.

وذكر التقرير أن متوسط مدة الإقامة المتوقعة تصل إلى 13.4 ليلة على أن يرتفع إلى 15.3 فى 2028، وهو ما يعكس شعبية مصر لعروض العطلات لمدة 7 و 10 و14 ليلة وهو ما يفضله السائحون من الأسواق الأوروبية.

وتوقع تقرير «فيتش» أن يرتفع عدد الفنادق فى مصر إلى 1510 فنادق بنهاية 2024، مقابل 1410 فى 2023، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين فى القطاع السياحى، وقدرته على الاستمرار فى التعافى، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية فندقية متطورة تلبى الاحتياجات.

فيما يتوقع التقرير أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 بحلول نهاية فترة التوقعات فى عام 2028، مشيرا إلى حرص الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.