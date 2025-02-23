نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: التوسع في المعارض السلعية لتلبية احتياجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة المعارض السلعية بجميع المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وخلال افتتاح معرض “أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان، أكد “فاروق” على استمرار جهود تعزيز الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت الوزير إلى أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تضم المعارض منتجات أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن.

كما توفر منتجات الألبان والجبن والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان والتمور، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، مع تخفيضات تصل إلى 30%.

يقام معرض “أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 6000 متر مربع، بمشاركة 123 عارضًا، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية التموين، ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وجهاز المدينة، وكبار الموردين والتجار ومنتجي السلع الغذائية.

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ويهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وكشف وكيل مديرية التموين بالشرقية عن افتتاح 12 معرضًا لمبادرة “أهلاً رمضان” في مختلف مدن ومراكز المحافظة، منها الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، مشتول السوق، وجارٍ تجهيز أكثر من 20 معرضًا إضافيًا ليصل إجمالي المعارض إلى أكثر من 30 معرضًا.

أكد على متابعة المديرية سير العمل في المعارض لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، كما رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.