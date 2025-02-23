نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 35% يتفقون على اتجاه الإنفاق الاستهلاكي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ اتفق أغلبية المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج لعام 2025 بواقع 42 صوتاً يمثلون نسبة 35% على اتجاه تطور الإنفاق الإستهلاكي نحو التراجع خلال العام الجاري، فيما أكد 40 مشاركاً بنسبة 33.33% على اتجاهه نحو الاستقرار، ورأى 38 صوتاً يمثلون 31.67 ٪ اتجاهه نحو النمو.

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وكان 57 صوتاً من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج لعام 2024، قد توقعوا تراجع الانفاق الاستهلاكي للمواطنين، فيما تكهن 21 صوتا باستقرار معدلاته، في حين رجح 22 صوتـاً تراجـع معـدل الانفاق الاستهلاكي.

«ماستر كارد» تتوقع ارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي بمعدل 1.8 % على أساس سنوي خلال 2025

وتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره بعنوان “التوقعات الاقتصادية 2025، إرتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال 2025.

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ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يغير أنماط الشراء دون تأثير كبير على الكميات المشتراة

ورجح أن تحدث الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، تغيراً في أنماط الشراء لدى المستهلكين، بينما لم يرجح انخفاض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار.

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.

ويري التقرير، أنه هناك توجها متزايداً للمسافرين المتمرسين لاختيار “وجهات مماثلة”، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل، مثل جنوب شرق آسيا، التي يتوافر لديها شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن مصر ستظل بمنأى عن هذا الاتجاه بفضل معالمها التاريخية الفريدة.

ورجح أن يسهم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية في تعزيز نمو التحويلات المالية خلال عام 2025، في حين أن استمرار الرقمنة في مجال المدفوعات سيسهم في تمكين المستفيدين من الانتقال إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يحقق كفاءة أعلى في التكلفة والأمان والراحة بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن تباطؤ نمو الأجور قد يؤدي إلى انخفاض التضخم في الخدمات متوقعاً تراجع التضخم العالمي إلى 3.2% في 2025.

وتوقع تقرير معهد ماستركارد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 4% على أساس سنوي في مصر، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.

معدل التضخم السنوي هبط بمعدل 0.2% ليسجل 23.2% خلال يناير 2025

ودعم انخفاض نمو الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للمصريين، تراجع معدلات التضخم السنوي بواقع 0.2% خلال شهر يناير 2025 ليسجل 23.2 ٪ حيث بلغ القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 نقطة لشهر يناير 2025، مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024، بسحب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر يناير الماضي.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.6%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة و مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي وكذلك مجموعة التعليم الثانوي العام والفني ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني مجموعة التعليم العالي بنسبة، إضافة إلي مجموعة التعليم غير محدد المستوى، وكذلك مجموعة التأمين وخدمات الهاتف والفاكس.

ووفقاً لجهاز التعبئة العامة والاحصاء سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعا بنسبة (1.3%) و مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%) و الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%) و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وذكر بيان التعبئة العامة والإحصاء ان معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ لشهر يناير 2025 (1.6%) مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024. وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%) ومجموعة الخضروات بنسبة (2.6%).

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلي ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%) و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%).

فيما سجلت مجموعة السكر والأغذية السكرية تغيرا بنسبة (0.7%) ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%) ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%) ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.4%).

وذكر بيان الإحصاء، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.3%)، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

وصعدت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، ومجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، وكذلك مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

وفيما يتعلق بقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فسجل هو الآخر ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، بالإضافة إلى مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، إلى جانب مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، وكذلك مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).

كما ارتفعت مجموعة قسم النقل والمواصلات بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، إضافة إلى مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

كشف بيان الإحصاء عن ان معدل التضخم في قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع بنسبة (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، وكذلك مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).

وتغير معدل تضخم الثقافة والترفيه بنسبة (0.3%) بسبب صعود أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.4%)، ومجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، وكذلك مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)

ونوه البيان بأن قسم المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، وكذلك مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.8%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.0%).