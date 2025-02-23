مال وأعمال

رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات…

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  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 2/7
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 3/7
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 4/7
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 5/7
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 6/7
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 فبراير 2025 11:12 صباحاً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتوجهًا إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

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ومن المُقرر أن يتضمن جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت عقد لقاءات ثنائية مع عددٍ من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

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وخلال الزيارة، سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي وسمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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