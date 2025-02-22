نعرض لكم الان تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة بيكر ريسك لتعزيز سلامة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 22 فبراير 2025 09:14 مساءً - شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة (بيكر ريسك)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة أخطار سلامة العمليات، في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز منظومة سلامة العمليات، وانطلاقًا من استراتيجيتها للارتقاء بإدارة المخاطر ومنع الحوادث حفاظًا على الأرواح والبيئة والممتلكات.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، وكريس هيتون، رئيس مجلس إدارة شركة (بيكر ريسك)، وذلك بحضور واين ريبيتش، المدير العالمي لتطوير الأعمال والتسويق بالشركة.

ويشمل نطاق أعمال مذكرة التفاهم تطوير أنظمة إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة سلامة العمليات في قطاع البترول، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري لإنشاء مركز متخصص في سلامة العمليات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين في القطاع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر التشغيلية وسبل الحد منها.

كما تتضمن المذكرة تطوير المعايير والإرشادات الفنية الخاصة بسلامة العمليات لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والالتزام بالمعايير الدولية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر وسلامة العمليات، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة في قطاع البترول المصري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويعزز مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة.

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