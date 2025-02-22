أوروبا: صرف 500 مليون يورو للبنان مشروط بإعادة هيكلة المصارف

دبي - احمد فتحي في السبت 22 فبراير 2025 02:06 مساءً - سكاي نيوز_ أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، الجمعة، أن صرف 500 مليون يورو من المساعدات المخصصة للبنان يعتمد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في مايو 2024 بتقديم مليار يورو لمساعدة لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة.

وأشارت شويتزا إلى أن 500 مليون يورو تم الموافقة عليها في أغسطس 2024، وسيتم صرف الدفعة الثانية قريبًا، لكنها شددت على أن هناك شروطًا يجب تحقيقها.

خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أوضحت شويتزا أن: “الشرط الأساسي لصرف المساعدات هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي”.

وأكدت أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، “سنواصل صرف الأموال وفق الخطة المتفق عليها”.

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يواصل المجتمع الدولي الضغط على لبنان لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاده من الأزمة التي بدأت عام 2019 نتيجة سوء الإدارة والفساد.