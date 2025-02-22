أدنوك تستكمل طرح مسوّق بقيمة 10.4 مليار درهم على أسهم أدنوك…

دبي - احمد فتحي في السبت 22 فبراير 2025 01:09 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، اليوم، أنها استكملت طرح مسوّق لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز. ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة “أدنوك للغاز”، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد الطرح طلبًا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يعادل 4.4 ضعف قيمة الطرح. وتم تسعيره بـ 3.40 درهم للسهم الواحد، مع خصم بنسبة 5% على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 درهم عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير 2025.

وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم. ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه. وستواصل “مجموعة أدنوك” الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة أدنوك للغاز.

ووفقًا للبيان، من المتوقع أيضًا بعد استكمال الطرح أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مسارًا نحو الإدراج في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة” (MSCI)، و”مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية” (FTSE)، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة، مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.