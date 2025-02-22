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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس شركة هوج النرويجية سبل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 22 فبراير 2025 01:09 مساءً - رنا ممدوح_ التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إريك نيهام رئيس شركة “هوج إيفي” النرويجية، العاملة في مجال وحدات الطاقة العائمة، لبحث فرص التعاون المشترك، بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة.
جاء هذا اللقاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025”.
وناقش اللقاء آفاق التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية وإنتاج ونقل الأمونيا الخضراء، في ضوء استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم المشروعات المستدامة.
و أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الحرص على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم التوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأمونيا الخضراء تعد أحد الحلول في دعم الاقتصاد المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
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