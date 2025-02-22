مال وأعمال

وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا

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  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 1/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 2/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 3/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 4/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 5/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 6/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 7/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 8/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 9/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 10/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 11/12
  • وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يقرر تمديد معارض أهلا رمضان  أسبوعا إضافيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 فبراير 2025 12:14 مساءً - محمد أحمد_ قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تمديد فترة عمل معارض “أهلاً رمضان” لمدة أسبوع إضافي، بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد افتتح المعرض الرئيسي لـ ” اهلا رمضان ” الرئيسي بمدينه نصر يوم الاحد الماضي والذي كان من المقرر ان ينتهي يوم 26 فبراير 2025 ،

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كما تقرر استمرار المعارض في بعض المحافظات طوال شهر رمضان، وذلك وفقًا لمعدلات الإقبال واحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

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وقال وزير التموين، إن هذا القرار يأتي استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته المعارض خلال الفترة الماضية، مدما يعكس ثقة المواطنين في جودة المنتجات والعروض المخفضة.

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وأضاف أن الوزارة تواصل متابعة حركة البيع داخل المعارض بشكل دوري لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار تنافسية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها.

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وأشار وزير التموين إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية يعكس التكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول السلع المدعمة إلى المستحقين بسهولة ويسر.

وأكد فاروق استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً على المواطنين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لضمان حقوق المستهلكين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات، استجابة لتوجيهات  رئيس الجمهورية،  لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتنظيم الأسواق، لدعم المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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