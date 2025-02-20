مال وأعمال

موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

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  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 5/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 6/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 7/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 8/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 9/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 10/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 11/12
  • موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز تؤكد تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 10:12 مساءً - وكالات _ أكدت وكالة موديز العالمية تصنيف مصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 مع المحافظة على النظرة المستقبلية الإيجابية.

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وقالت الوكالة في أمس الأربعاء، “تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي، وكما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي”.

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وأوضحت موديز للتصنيفات الائتمانية أن مع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

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وعلاوة على ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع محافظة البنك المركزي المصري المصري بموقف سياسي يتسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن، بحسب بيان وكالة موديز، التي قالت إن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة”.

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وأوضحت موديز أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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لكن الوكالة حذرت من أن نقاط الضعف الائتمانية التي تعكسها تصنيفات Caa1 لا تزال تشكل خطرًا على قدرة مصر على تحقيق تحسينات مستدامة في الأوضاع المالية والخارجية.

وقالت إن نسبة الدين المرتفعة في مصر، وإن كانت تتناقص، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بأقرانها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة المستمرة، كلها عوامل تقيد الوضع الائتماني، مما قد يزيد من تعرض الاقتصاد لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حالة حدوث صدمات خارجية يمكن أن تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن مما قد يؤدي بدوره إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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