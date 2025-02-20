مخاوف الرسوم الجمركية تدفع أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 06:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2938.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش. وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2955.20 دولار، نقلاً عن وكالة “”.

وفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25%” إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) والذي نشر أمس الأربعاء أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25% – 4.50% في اجتماعه الشهر الماضي. ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يصبحوا أكثر يقينا من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند 2%.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.