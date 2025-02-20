مدبولي: التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 04:12 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لسداد الفاتورة الشهرية لشركات الطاقة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على جدولة المستحقات المتأخرة من الفترات السابقة، لضمان استقرار بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن لقاءه مع رؤساء شركات الطاقة العالمية أكد تفاؤل المستثمرين بخطط التوسع وزيادة الاستثمارات، خاصة مع التزام الحكومة بتسوية المستحقات، وهو ما دفع العديد منهم إلى استئناف خططهم الاستثمارية وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف في مصر.

وأوضح أن هذا الالتزام الحكومي شجع كبرى الشركات العالمية، مثل شركة إيني الإيطالية، على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة، حيث أعادت الشركة تشغيل حفارها الضخم، الذي كان مسؤولًا عن اكتشاف حقل ظُهر العملاق، وبدأت عمليات استكشاف جديدة.

وأكد أن عودة مثل هذه الشركات دليل واضح على استقرار الدولة ووفائها بالتزاماتها المالية تجاه قطاع الطاقة.