مال وأعمال

مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن…

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  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 1/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 2/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 3/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 4/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 5/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 6/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 7/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 8/9
  • مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: طرح الشركات الحكومية يسير وفق الخطة.. والإعلان عن… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطتها لطرح عدد من الشركات الحكومية خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

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وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هناك لقاءً مرتقبًا هذا الأسبوع مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة تطورات هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوزير يعمل على هذا الموضوع بدقة، مستفيدًا من خبراته الفنية الكبيرة.

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وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش اليوم عددًا من التفاصيل الفنية المتعلقة ببرنامج الطروحات، مؤكدًا أن العمل مستمر وفقًا للجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، والذي يشمل عشر شركات، من بينها شركات تابعة للقوات المسلحة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيتم قريبًا، في ظل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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