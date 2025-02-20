مدبولي: إنشاء مراكز المال والأعمال في العاصمة الإدارية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قانون الاستثمار وضع معايير دقيقة لإنشاء مراكز المال والأعمال في مصر، موضحًا أن هذه المراكز ستكون محدودة العدد وفقًا لحجم النشاط الاقتصادي للدولة، ولن تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن التصور الأولي يتضمن إقامة مراكز المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، حيث ستخضع لاستثمارات ضخمة بالعملة الصعبة.

وأضاف أن هذه المناطق ستُصمم وفق معايير عالمية لجذب كبرى الشركات الدولية، التي ستتمتع بمرونة كبيرة في الإجراءات ونظام ضريبي واضح، مما يتيح لها العمل داخل مصر بآليات مشابهة للمناطق الحرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المراكز ستساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات كبرى، وخلق فرص عمل واسعة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم وإيرادات للدولة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول حققت نجاحات كبيرة من خلال استقطاب الشركات العملاقة إلى مثل هذه المناطق.