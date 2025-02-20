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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: دراسة تقديم زيادات جديدة في تكافل وكرامة قبل العام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 20 فبراير 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية تقديم زيادات جديدة في برنامج “تكافل وكرامة” قبل بدء العام المالي الجديد، بعد عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد التوجه المناسب.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة اجتماعية أوسع تشمل رفع المرتبات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
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