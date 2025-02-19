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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حوافز جديدة لدعم ريادة الأعمال بحلول مارس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:11 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تصور واضح لدعم ريادة الأعمال، سيتم الكشف عنه أوائل مارس المقبل، موضحًا أن الدولة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية المختصة تعملان على صياغة حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، مؤكدًا أن الدولة ستوفر استثمارات وتمويلات ميسرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية في مجال ريادة الأعمال، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة تُمكّن المشروعات الناشئة من النمو والتوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
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