رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الأخير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:14 مساءً - يارا الجنايني – أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن معدل البطالة سجل انخفاضًا ليصل إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة في خلق فرص العمل رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات لدعم سوق العمل، خاصة في ظل الزيادة السكانية، بهدف تعزيز فرص التوظيف وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.