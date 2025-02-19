مدبولي: تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 1500 ميجاوات، بحلول شهر يوليو المقبل.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن المشروع يسير وفق جدول زمني محدد رغم التعقيدات الهندسية الكبيرة التي يتضمنها، خاصة مع عبور جزء من الكابلات الكهربائية تحت البحر في خليج العقبة.

وأوضح مدبولي أن المشروع الذي يستهدف في مرحلته الكاملة تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات، سيوفر استفادة متبادلة بين البلدين، حيث يختلف توقيت ذروة الاستهلاك في مصر والسعودية، ما يسمح بتوزيع الطاقة بكفاءة وتحقيق توازن واستقرار أكبر في الشبكة الكهربائية لكلا البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التعاون يعزز التكامل في مجال الطاقة بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن استكمال المشروع بالكامل سيتم بعد عدة أشهر من تشغيل المرحلة الأولى، مما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية، خاصة خلال شهور الصيف.