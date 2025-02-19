نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لدعم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:09 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعني «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

مساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة

وقال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس 2025»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة.

تنسيق كامل مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة.

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الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة وأكثر استدامة

وأكد وزير المالية أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.

استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير

ولفت كجوك إلى أننا نمضي بخطى جيدة في تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.

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