رئيس الوزراء: Sodalis Group الإيطالية تستثمر 100 مليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:09 مساءً - يارا الجنايني – أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مجموعة “Sodalis Group” إحدى كبرى المجموعات المتخصصة في إيطاليا، والتي تُعد الأولى في بلادها وخامس أكبر مجموعة في أوروبا في مجال إنشاء وإدارة المستشفيات، تعتزم الاستثمار في مصر عبر إنشاء مستشفى عالمي في القاهرة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متطورة، حيث رصدت المجموعة استثمارات مبدئية بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء المستشفى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن رئيس المجموعة الإيطالية أعرب عن ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الطبية المصرية والأطباء المصريين، مؤكداً أن افتتاح المستشفى سيمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في مصر، وسيسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين المصريين وللوافدين من المنطقة المحيطة.