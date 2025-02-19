مصر توقع اتفاق تنفيذ مجمع بتروكيماويات مع شارد الإنجليزية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:11 مساءً - العربية نت _ شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025″، إبرام الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة شارد كابيتال الإنجليزية، الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة علاوة علي ما يوفره إنشاء المجمع من فرص واسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين.

وقال الوزير إن المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق اعلي المعايير البيئية، فضلا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.