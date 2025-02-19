نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف استثماري يرصد 100 مليون دولار لإنشاء 5 مدارس دولية في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ قال العضو المنتدب لشركة سانت أنتوني ماركو شنودة، إن الشركة رصدت 100 مليون دولار لإنشاء 5 مدارس دولية في مصر خلال 5 سنوات.

وأضاف شنودة لـ”العربية Business” إن الشركة تعتزم تشغيل أولى مدارسها شرق القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه تم تنفيذ المدرسة الأولى، والتي تحمل اسم (ST. ANTHONY) على مساحة 12 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 20 مليون دولار، وتستوعب 1050 طالبًا.

تم تأسيس شركة سانت أنتوني عام 2023، بالشراكة بين مجموعة مستثمرين مصريين يعملون داخل مصر وخارجها، وفقًا لشنودة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت إنشاء مدرسة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 8 آلاف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليون دولار.

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وأوضح شنودة أن المدرسة المستهدف تنفيذها في العاصمة الإدارية خلال 3 سنوات ستستوعب من 800 إلى 1000 طالب.

“نسعى لتكوين محفظة أراضٍ شرق وغرب القاهرة وعدد من المدن الساحلية، لذا بدأنا التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص أراض لتنفيذ خطتنا المستقبلية”، بحسب شنودة.

وأضاف أن الشركة تتطلع لشراء مساحات من الأراضي في الغردقة ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية بمساحات تتراوح بين 10 و15 ألف متر لكل قطعة أرض.

“إذا نجح هذا النموذج في مصر سنسعى بقوة للتوسع إقليميًا في عدة دول في مقدمتها الإمارات والسعودية”، وفقًا لشنودة.

وأضاف: دخلنا مفاوضات بالفعل مع مستثمرين بالإمارات ونتوقع التواجد بها خلال 5 أعوام.

كشف شنودة عن تلقي شركته دعوة من الحكومة المصرية لتنفيذ مدارس بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص “ppp”.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة يدرس الأمر حاليًا، متوقعًا تقديم طلبات للحكومة قريبًا للمشاركة في أكثر من مدرسة وفقًا لرؤية وزارة المالية.

وتعتزم الحكومة المصرية طرح 24 مدرسة للمشاركة مع القطاع الخاص بقيمة استثمارية ملياري جنيه، وذلك بحلول مايو المقبل، بحسب تصريحات صحافية منذ أيام لرئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة.

وذكر حنورة أن الدولة تقوم بتوفير الأراضى المناسبة لإقامة المدارس وعلى القطاع الخاص إنشاء وتشغيل تلك المدارس لمدة 30 سنة، ومن ثم تعود إدارتها للقطاع العام.