مال وأعمال

أسعار الذهب تقفز في المعاملات الفورية لأعلى مستوى على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تقفز في المعاملات الفورية لأعلى مستوى على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2943.25 دولار للأوقية، وفق .

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وكانت أسعار الذهب مستقرة في الساعات الأولى من التعاملات، وسط ترقب المستثمرون محادثات السلام بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء المزيد من المناقشات مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا.

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من جهة أخرى،  قال الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن عودة شركات كبيرة إلى الولايات المتحدة في مجالي الرقائق الإلكترونية، والسيارات.

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أضاف ترامب أن الرسوم الجمركية على السيارات ستكون في حدود 25%، وإنه سيتحدث بشكل أكبر عن هذا الأمر في ثاني أيام شهر أبريل المقبل.

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ينظر إلى الذهب على أنه ملاذا آمنا ضد التضخم المتزايد والاضطرابات الجيوسياسية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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