ترامب: الرسوم الجمركية على السيارات ستكون في حدود 25%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:14 مساءً - وكالات – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن عودة شركات كبيرة إلى الولايات المتحدة في مجالي الرقائق الإلكترونية، والسيارات.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية على السيارات ستكون في حدود 25%، وإنه سيتحدث بشكل أكبر عن هذا الأمر في ثاني أيام شهر أبريل المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، للصحافيين عن التعرفة الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات: “سأخبركم بذلك على الأرجح في الثاني من أبريل، لكنها ستكون في حدود 25%”، بحسب وكالة .

كان ترامب صرح، يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد خيارات مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، بهدف فرض تعرفات جمركية متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً وضرائب على الصادرات الأميركية.

وقال الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، إنه سيتم بناء مصانع سيارات في الولايات المتحدة.

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من ناحية أخرى، قال ترامب إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وآخرين روسيين في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، بشأن أوكرانيا جيدة.

وذكر أنه لن يعارض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا إذا أرادوا ذلك لتوفير ضمانات أمنية في حالة التوصل إلى اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى وضع أي قوات في أوكرانيا.