نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك للتوزيع تستهدف استثمار مليار دولار في مصر والسعودية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:15 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع بدر اللمكي، إن شركته ترصد نحو مليار دولار لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر والسعودية والإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة، بواقع 250 مليون دولار سنويًا.

وأضاف اللمكي لـ”العربية Business” على هامش مشاركته بالدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025” المنعقد في القاهرة، اليوم، أن شركته تتطلع لإنشاء ما يتراوح بين 40 و50 محطة وقود في الدول الثلاث خلال العام الحالي.

وقدر اللمكي حجم الاستثمارات التي ترصدها شركته العام الحالي للتوسع في مصر والإمارات والسعودية بما يتراوح بين 250 و300 مليون دولار، دون أن يحدد المخصصات المحددة لكل دولة.

“لدينا مرونة في التوسع في المواقع المميزة في الدول الثلاث، لذا لم نحدد مخصصات استثمارية لكل دولة”، وفقًا للرئيس التنفيذي.

تمتلك أدنوك للتوزيع أقل من 900 محطة وقود في مصر والإمارات والسعودية، ونتطلع لزيادتها إلى 1000 محطة خدمة بحلول 2028، بجانب إضافة أكثر من 500 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، بحسب اللمكي.

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وأشار اللمكي إلى دراسة شركته فرصًا للتوسع في عدد من بلدان القارة الإفريقية وشرق آسيا، خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد دول محددة.

“لدينا طاقة استثمارية تبلغ مليارات الدولارات لتنفيذ استحوذات جديدة شريطة توفر الفرص المتاحة داخل الأسواق الرئيسية وخارجها”، بحسب اللمكي.

قال اللمكي إن شركته تتطلع لتنفيذ محطات وقود جديدة في مصر خلال العام الحالي، دون أن يحدد رقم محدد للمحطات المستهدفة.

وألمح الرئيس التنفيذي أن التوسعات المستهدفة قد تشمل مناطق واعدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.

وتعتزم “أدنوك للتوزيع” افتتاح أول محطة خدمة رائدة بمعايير عصرية في السوق المصري هذا العام، وذلك في منطقة القاهرة الجديدة، وفقًا لما أفصحت عنه الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء.

تعد المحطة الجديدة تجربة متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود والتجزئة والعناية بالسيارات، إلى جانب متجر “واحة أدنوك” الموسّع، وستكون هذه المحطة الأكبر من حيث الخدمات مقارنة بالمحطات الإحدى عشرة الحالية التي تحمل علامة “أدنوك للتوزيع” في مصر.

كانت أدنوك للتوزيع بدأت عملها في مصر قبل عامين بعد استحواذها على 50% من أسهم “توتال إنرجيز للتسويق مصر”، مما نتج عنه تأسيس مشروع مشترك يُدير أكثر من 240 محطة وقود في جميع أنحاء مصر، إلى جانب عمليات بيع الوقود بالجملة، ووقود الطائرات، ومزج زيوت التشحيم.

وذكر اللمكي أن “توتال إنرجيز للتسويق مصر” بدأت في مزج زيوت “أدنوك فويجر” في مصر ليتم تسويقها محلياً وتصديرها للأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيع إقليمي.

وأوضح اللمكي أن شركته تتطلع لتصدير الزيوت من مصر بعد عام 2025، وأنها ستعطي أولوية للأسواق المجاورة لمصر.

وحول التوسع في مجال شحن السيارات الكهربائية في مصر، قال اللمكي إن شركته لم تبدأ حتى الآن هذه الخطوة، لكنها تتطلع للتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن شركته تتوسع بقوة في مجال شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، إذ تعتزم إضافة 100 نقطة شحن سريعة جديدة العام الحالي.